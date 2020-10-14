У Києві напали на ветерана війни на Донбасі, він у тяжкому стані

У Києві невідомий напав з ножем на волонтера партії "УДАР" та ветерана війни на Донбасі. Постраждалого госпіталізували, він перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на сторінці у Facebook.

За його словами, інцидент стався у Солом’янському районі. Невідомий спочатку агресивно чіплявся до волонтерів, а потім взяв ніж та поранив одного з них у шию.

Як повідомила в коментарі у Facebook прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, нападника вже затримали. Зараз правоохоронці готують підозру у замаху на умисне вбивство.

"Завтра буде вирішено питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні у Чернігівській області сталася стрілянина через агітаційний намет однієї з партій. Стріляв представник партійного осередку.

Як писало РБК-Україна, поліція вже порушила близько 300 справ за порушення виборчого процесу.