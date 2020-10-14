UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве напали на ветерана войны на Донбассе, он в тяжелом состоянии

Автор: РБК-Украина

В Киеве неизвестный напал с ножом на волонтера партии "УДАР" и ветерана войны на Донбассе. Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел в Соломенском районе. Неизвестный сначала агрессивно приставал к волонтерам, а затем взял нож и ранил одного из них в шею.

Как сообщила в комментарии в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, нападавшего уже задержали. Сейчас правоохранители готовят подозрение в покушении на умышленное убийство.

Самые читаемые новости

"Завтра будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавила она.

Напомним, сегодня в Черниговской области произошла стрельба из-за агитационной палатки одной из партий. Стрелял представитель партийной ячейки.

Как писало РБК-Украина, полиция уже возбудила около 300 дел за нарушение избирательного процесса.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виталий КличкоКиевнападениеножУДАР