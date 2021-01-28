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У Києві почався марш ФОПів, протестувальники вже змінили маршрут ходи

Новость на русском → Київ, Четвер 28 січня 2021 11:41
У Києві почався марш ФОПів, протестувальники вже змінили маршрут ходи Фото: протест ФОПів в Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на Майдані Незалежності почалась акція протесту ФОПів. Зараз протестувальники почали ходу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Мітинг ФОПів у Києві

Posted by УНІАН on Thursday, January 28, 2021

Учасники акції протесту йдуть до Конституційного суду, а потім від нього планують йти до представництва ЄС. Там будуть вирішувати, чи йти до посольства США, бо в Києві значно похолодало.

Фото: протест ФОПів в Києві (РБК-Україна)

Кореспондент повідомляє, що протестувальники змінили маршрут і вирішили не йти до Офісу президента.

Сьогодні в Києві протестують представники руху SaveФОП. Вони вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Протестувальники хочуть скасувати вимогу про використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.

Нагадаємо, через протести в Києві сьогодні можуть перекрити рух в центральній частині міста.

Також РБК-Україна писало, що Нацполіція і Нацгвардія посилили заходи безпеки в місті.

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У Києві почався марш ФОПів, протестувальники вже змінили маршрут ходи
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин У Києві почався марш ФОПів, протестувальники вже змінили маршрут ходи
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