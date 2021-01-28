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В Киеве начался марш ФОПов, протестующие уже изменили маршрут шествия

Новина українською → Киев, Четверг 28 января 2021 11:41
В Киеве начался марш ФОПов, протестующие уже изменили маршрут шествия Фото: протест ФОПов в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на Майдане Независимости началась акция протеста ФОПов. Сейчас протестующие начали шествие.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Митинг Фопов в Киеве

Posted by УНИАН on Thursday, January 28, 2021

Участники акции протеста идут под Конституционный суд, а потом от него планируют идти к представительству ЕС. Там будут решать, идти ли к посольству США, потому что в Киеве значительно похолодало.

Фото: протест ФОПов Киеве (РБК-Украина)

Корреспондент сообщает, что протестующие изменили маршрут и решили не идти к Офису президента.

Сегодня в Киеве протестуют представители движения SaveФОП. Они требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Протестующие хотят отменить требование об использовании программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

Напомним, из-за протестов в Киеве сегодня могут перекрыть движение в центральной части города.

Также РБК-Украина писало, что Нацполиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в городе.

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