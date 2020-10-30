У Києві на Майдані незалежності масштабне ДТП. Є постраждалі

У п'ятницю, 30 жовтня, в Києві на Майдані незалежності відбулося масштабна дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту постраждали щонайменше двоє людей.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

"Масштабна і дуже серйозна аварія відбулася лише на Майдані незалежності. Є серйозно травмовані", - йдеться в повідомленні.

За словами свідків, винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. При цьому повідомляється, що двоє постраждалих не подають ознак життя.

Як повідомили РБК-Україна в патрульній поліції Києва, в результаті ДТП є постраждалі. Зараз інцидентом займається Шевченківське райуправління поліції.

Водночас, "Київавтодор" повідомив, що на вулиці Хрещатик сталося ДТП. На місці працюють поліцейські і бригади швидкої.

Рух по вулиці Хрещатик в напрям у бік Європейської площі перекрито.

За даними dtp.kiev.ua, в результаті ДТП, під час якого зіткнулося п'ять автомобілів, загинули двоє людей.

Нагадаємо, увечері 28 жовтня у Києві сталося ДТП. Автобус поблизу станції метро Видубичі врізався в МАФ. В результаті аварії загинув чоловік 1977 року народження. Ще дві жінки 1965 і 1979 років народження були госпіталізовані з різними травмами.