В Киеве на Майдане независимости масштабное ДТП. Есть пострадавшие

В пятницу, 30 октября, в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента пострадали по меньшей мере двое людей.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Масштабная и очень серьезная авария произошла только на Майдане независимости. Есть серьезно травмированые", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом сообщается, что двое пострадавших не подают признаков жизни.

Как сообщили РБК-Украина в патрульной полиции Киева, в результате ДТП есть пострадавшие. Сейчас инцидентом занимается Шевченковское райуправление полиции.

В то же время, "Киевавтодор" сообщил, что на улице Крещатик произошло ДТП. На месте работают полицейские и бригады скорой.

Движение по улице Крещатик в направление в сторону Европейской площади перекрыто.

По данным dtp.kiev.ua, в результате ДТП, во время которого столкнулось пять автомобилей, погибли двое людей.

Напомним, вечером 28 октября в Киеве произошло ДТП. Автобус вблизи станции метро Выдубичи врезался в МАФ. В результате аварии погиб мужчина 1977 года рождения. Еще две женщины 1965 и 1979 годов рождения были госпитализированы с различными травмами.