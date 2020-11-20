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У Києві евакуювали ЦУМ через повідомлення про мінування

Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні, 20 листопада, евакуювали ЦУМ. Поліція отримала анонімне повідомлення про мінування.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Зараз правоохоронці перевіряють будівлю на наявність вибухонебезпечних предметів.

"На лінію 102 надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на вулиці Хрещатик, 38. Наразі відвідувачів евакуювали, триває перевірка", - заявили в поліції.

Нагадаємо, вчора правоохоронці перевіряли повідомлення про мінування сервісного центру МВС у Харкові. На час перевірки з будівлі довелося всіх евакуювати.

Також РБК-Україна писало, що у Києві евакуювали Київську міську державну адміністрацію через повідомлення про мінування.

Крім того, у Києві затримали громадянина США, який анонімно повідомив про неправдиве мінування будівлі ДБР. Американцю тепер загрожує до 6 років позбавлення волі.

Додамо, парламент хоче посилити відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування. Депутати пропонують передбачити конфіскацію майна порушників.

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Новини України КиївмінуванняЦУМ