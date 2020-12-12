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У Києві евакуювали ТРЦ "Рівер молл" через повідомлення про мінування

Автор: Роман Тверденко

У Києві евакуювали людей з торгово-розважального центру "Рівер молл". На його електронну пошту прийшло повідомлення про мінування.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Наголошується, що на місці очікували вибухо-технічну службу.

На момент публікації новини кореспонденту РБК-Україна не вдалося отримати інформацію про інцидент в Дарницькому райвідділі поліції.

В повідомленні на сторінці самого торгового центру сказано про закриття закладу з 18:30 "з технічних причин".

Останнє оновлення (20:48): ТРЦ "Рівер Молл" в Facebook повідомив про відновлення роботи.

Нагадаємо, в кінці листопада надходило повідомлення про замінування станції метро "Хрещатик". Інформацію перевірили і вибухонебезпечних пристроїв не виявили.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада планує посилити покарання за неправдиве мінування. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №3911, яким передбачена можливість конфіскації майна.

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