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У Києві на дитячому майданчику стався вибух, є загиблий

Автор: РБК-Україна

У Києві в Солом'янському районі стався вибух на дитячому майданчику. В результаті події загинула одна людина.

Про це РБК-Україна повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага

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"У Солом'янському районі Києві сьогодні стався вибух. Загинула одна людина. Вибух стався на дитячому майданчику", - розповіла вона.

Нагадаємо, на початку лютого у Вінниці чоловік взяв у заручники свою сім'ю і погрожував підірвати гранати у квартирі житлового будинку. Чоловіка затримали, йому загрожує до шести років.

Крім того, 28 січня у Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік підірвав на території дитячого садка саморобний вибуховий пристрій. Правоохоронці його розшукали та затримали.

Додамо, що 11 січня у Вінниці стався вибух на території дитячого садка, в результаті якого постраждали діти. Правоохоронці встановили, що на території дитсадка могла вибухнути саморобна петарда.

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