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В Киеве на детской площадке произошел взрыв, есть погибший

Автор: РБК-Украина

В Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага

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"В Соломенском районе Киеве сегодня произошел взрыв. Погиб один человек. Взрыв произошел на детской площадке", - рассказала она.

Напомним, в начале февраля в Виннице мужчина взял в заложники свою семью и угрожал взорвать гранаты в квартире жилого дома. Мужчину задержали, ему грозит до шести лет.

Кроме того, 28 января в Никополе (Днепропетровская область) мужчина подорвал на территории детского сада самодельное взрывное устройство. Правоохранители его разыскали и задержали.

Добавим, что 11 января в Виннице произошел взрыв на территории детского сада, в результате которого пострадали дети. Правоохранители установили, что на территории детсада могла взорваться самодельная петарда.

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