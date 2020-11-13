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У Києві автомобіль влетів у зупинку, є жертви

Автор: Игорь Литвиненко

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода між двома автомобілями, після чого один з авто влетіло в зупинку громадського транспорту. У результаті аварії є жертви.

Інформацію про ДТП РБК-Україна підтвердили в Святошинському районному відділенні поліції Києва.

У поліції повідомили, що кількість жертв наразі уточнюється.

При цьому, як пише "Київ оперативний", в результаті ДТП як мінімум одна жінка загинула, ще три людини постраждали.

Фото: місце ДТП (t.me/dtpkiev)

Нагадаємо, увечері 10 листопада в Одесі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті аварії постраждали чотири людини, які перебували на зупинці. Попередньою причиною аварії стало перевищення швидкості водієм автомобіля.

Також РБК-Україна писало, що на вихідних у Харкові автомобіль влетів на "острівець безпеки", в результаті чого постраждали як мінімум три людини, у тому числі 9-річна дитина. При цьому в мерії Харкова повідомляли про чотирьох постраждалих. За кермом перебував студент-іноземець, який також підозрюється в хуліганстві.

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