У Харкові авто влетіло в "острівець безпеки": в МВС розповіли подробиці

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли подробиці дорожньо-транспортної пригоди, в ході якого автомобіль влетів на "острівець безпеки". Винуватець аварії перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це заступник глави МВС Антон Геращенко написав на своїй сторінці в Facebook.

Подробиці аварії

"За кермом Фольксваген Пассат, що вчинив наїзд на трьох пішоходів, що стояли на "острівці безпеки" на проспекті Науки, був 23-річний громадянин республіки Ємен Хенді Алі. Серед постраждалих - десятирічна дитина", - зазначив заступник міністра.

За даними чиновника, іноземець у 2016 році отримав тимчасове право на проживання в Україні на підставі того, що був зарахований на навчання до Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба.

"Тільки я припускаю, що займався він тут зовсім не навчанням. Хенді Алі затриманий співробітниками поліції. Поліція і прокуратура буде наполягати на утриманні громадянина Ємену під вартою на період досудового слідства", - повідомив Геращенко.

Він додав, що винуватця ДТП будуть судити не тільки за наїзд на пішоходів, а й за хуліганство.

"Кілька місяців тому цей іноземний "студент" напав на дівчину і побив її. Йому було пред'явлено підозру за статтею "Хуліганство". Суд його відпустив під заставу в 105 тисяч гривень", - заявив глава МВС.

Також чиновник повідомив про стан постраждалих в аварії.

"Постраждалі від наїзду дві жінки, 1970 і 1971 року народження, були негайно доставлені в лікарню швидкої допомоги імені Мещанінова з множинними переломами та забоями. Туди ж був доставлений і 10-річний Артем. У нього попередньо діагностована закрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітини, перелом кісток передпліччя правої руки", - написав Геращенко.

Заступник міністра також підкреслив, що іноземець намагався симулювати погіршення свого здоров'я, проте на даний момент його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Перевірки іноземних студентів

Геращенко зазначив, що раніше глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль поставив завдання провести жорсткі перевірки у вузах, в яких навчаються іноземні студенти. А саме спільно з Міграційною та Прикордонною службами перевірити факт перебування іноземних студентів на навчанні у ті дні, коли їм ставлять позначки в заліковці про успішну здачу іспитів і заліків.

"І в разі підтвердження таких фактів - безжально вжити заходів до анулювання прав на перебування в Україні для таких горе-іноземних студентів", - написав замміністра.

За його даними, такі перевірки МВС уже розпочало у ряді вишів: Національному медичному університеті імені Богомольця, філіях Донецького медичного університету, розташованих в Маріуполі і Кропивницького, Харківському національному університеті імені Каразіна. Результати перевірок будуть оприлюднені.

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що в Харкові автомобіль влетів на "острівець безпеки", в результаті чого постраждали три людини, в тому числі 9-річна дитина. При цьому заступник мера Ігор Терехов відзначав, що постраждалих - четверо.

Як писало РБК-Україна, 6 листопада в Харкові зіткнулися автомобілі Honda Civic і Suzuki Grand Vitara, один з них відкинуло в зупинку громадського транспорту. В аварії постраждали 5 осіб.