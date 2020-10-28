У Києві автобус врізався В МАФ, є загиблі і постраждалі

У середу ввечері, 28 жовтня, в Києві автобус врізався в МАФ, біля якого були люди. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Як зазначається, в результаті ДТП постраждали дві людини.

"Тільки що на Видубичах маршрутний автобус на повній швидкості зніс намет з продуктами, збив стовп. Під автобусом виявилася жінка. Витягли, немов жива. Також повідомляється про ще одного постраждалого чоловіка. Інформація про його стан встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, dtp.kiev.ua повідомляє, що в результаті аварії є і загиблі.

"Водій автобуса на повному ходу зніс зупинку, на якій в цей момент були люди. Попередньо, є постраждалі та жертви. На місці швидка допомога і поліція. Причини аварії невідомі", - йдеться в повідомленні.

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За даними поліції, ДТП сталося близько 18:44 біля станції метро "Видубичі".

За попередньою інформацією, водій автобуса виїхав на пішохідну зону біля зупинки та зніс МАФ.

"В результаті травмувалися дві людини й одна людина загинула на місці події. Правоохоронці працюють на місці аварії та встановлюють обставини та причини ДТП. Проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких буде дана правова кваліфікація цієї події", - йдеться в повідомленні на сайті поліції Києва.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі.

Крім цього, раніше в Києві на вулиці Сім'ї Кульженко на ходу загорілася маршрутка. У громадському транспорті були люди.