В Киеве автобус врезался в МАФ, есть погибшие и пострадавшие

В среду вечером, 28 октября, в Киеве автобус врезался в МАФ, возле которого были люди. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, в результате ДТП пострадали два человека.

"Только что на Выдубичах маршрутный автобус на полной скорости снес палатку с продуктами, сбил столб. Под автобусом оказалась женщина. Вытащили, словно живая. Также сообщается о еще одном пострадавшем мужчине. Информация о его состоянии устанавливается", - говорится в сообщении.

В свою очередь, dtp.kiev.ua сообщает, что в результате аварии есть и погибшие.

"Водитель автобуса на полном ходу снес остановку, на которой в этот момент были люди. Предварительно, есть пострадавшие и жертвы. На месте скорая помощь и полиция. Причины аварии неизвестны", - говорится в сообщении.

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По данным полиции, ДТП произошло около 18:44 возле станции метро "Выдубичи".

По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ.

"В результате травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия. Правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация данному событию", - говорится в сообщении на сайте полиции Киева.

Напомним, ранее в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси.

Кроме этого, ранее в Киеве на улице Семьи Кульженков на ходу загорелась маршрутка. В общественном транспорте были люди.