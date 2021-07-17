Київ накрила гроза зі шквалом: вулиці столиці затопило, а вітер завадив відпочинку киян

На опублікованих "Київ Оперативний" кадрах видно, як пориви вітру зносять сонцезахисні парасольки на літній терасі ресторану "Маячок". Крім того, на відео показані затоплені столичні вулиці і реакція киян.

Одна з місцевих мешканок опублікувала кадри зливи з потужними поривами вітру, що гне дерева.

Також з'явилися відео наслідків негоди, що обрушилася на столицю. "На вулиці Скрипника 48 прямо на дорогу впало дерево. Проїзд заблоковано",- повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

Telegram-канал KIEVMAP опублікував кадри затопленого входу на станцію метро "Олімпійська".

На Севастопольській площі на тротуар впало дерево. Ніхто, на щастя, не постраждав.