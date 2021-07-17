Киев накрыла гроза со шквалом: улицы столицы затопило, а ветер помешал отдыху киевлян

На опубликованных "Киев Оперативный" кадрах видно, как порывы ветра сносят солнцезащитные зонтики на летней террасе ресторана "Маячок". Кроме того, на видео показаны затопленные столичные улицы и реакция киевлян.

Одна из местных жительниц опубликовала кадры ливня с мощными порывами ветра, гнущего деревья.

Также появились видео последствий обрушившейся на столицу непогоды. "На улице Скрыпника 48 прямо на дорогу упало дерево. Проезд заблокирован", - сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Telegram-канал KIEVMAP опубликовал кадры затопленного входа на станцию метро "Олимпийская".

На Севастопольской площади на тротуар упало дерево. Никто, к счастью, не пострадал.