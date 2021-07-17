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Киев накрыла гроза со шквалом: улицы столицы затопило, а ветер помешал отдыху киевлян

Автор: Дмитрий Кузнецов

На эти выходные в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение. На столичный регион обрушилась гроза со шквальным ветром. Киевляне в соцсетях публикуют последствия разгула стихии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные в соцсетях фото и видео местных жителей.

На опубликованных "Киев Оперативный" кадрах видно, как порывы ветра сносят солнцезащитные зонтики на летней террасе ресторана "Маячок". Кроме того, на видео показаны затопленные столичные улицы и реакция киевлян.

Одна из местных жительниц опубликовала кадры ливня с мощными порывами ветра, гнущего деревья.

Также появились видео последствий обрушившейся на столицу непогоды. "На улице Скрыпника 48 прямо на дорогу упало дерево. Проезд заблокирован", - сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Telegram-канал KIEVMAP опубликовал кадры затопленного входа на станцию метро "Олимпийская".

На Севастопольской площади на тротуар упало дерево. Никто, к счастью, не пострадал.

Напомним, завтра грозовые дожди охватят все западные и северные, а также местами центральные области.

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грозаливеньшквалы