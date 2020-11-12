Катастрофа рейсу МАУ в Ірані: винним загрожує 3 роки в'язниці

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов розповів, яка відповідальність загрожує винним у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України", який збили 8 січня в Ірані. Максимальне покарання для них становить 3 роки.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Цензор.нет".

"Ми дізналися, що розслідування ведеться у контексті статей 291 і 616 Кримінального кодексу ІРІ, де передбачені особливості покарання за ненавмисне вбивство або вбивство з необережності. Щоб ви розуміли, максимальна санкція передбачає до 3 років позбавлення волі і виплату грошової компенсації сім'ям загиблих", - пояснив заступник генпрокурора.

Мамедов підкреслив, що відкритим залишається питання, чи понесуть покарання за злочин посадові особи, які за своїм статусом відповідальні за організацію військової служби в державі та дії своїх підлеглих.

"Поки це риторичне питання. Я не чув, щоб хто-небудь з керівництва військового сектора оборони поніс відповідальність після авіакатастрофи", - додав він.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що подальші переговори по катастрофі літака МАУ під Тегераном залежать від того, яку інформацію буде передавати іранська сторона. На сьогодні точної дати чергового раунду переговорів немає.

Як писало РБК-Україна, сторони обговорять компенсації за катастрофу МАУ в третьому раунді переговорів.

При цьому українська сторона вимагає від Ірану повної інформації про цю трагедію.