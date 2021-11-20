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У Карпатах випав метр снігу

Автор: Олександр Білоус

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах випало до 1 метру снігу. Температура знизилася до 5 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 11:45 20.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°С, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м, на північних схилах передуви снігу до 1 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 листопада в Україні очікується е потепління - вдень до +13 градусів. Проте у центральних, східних та південних областях пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом. На заході сьогодні вдень очікується до +6 +11 градусів, вночі температура повітря становитиме +2 +7.

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