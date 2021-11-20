UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Карпатах выпал метр снега

Автор: Александр Белоус

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпало до 1 метра снега. Температура снизилась до 5 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах наметы снега до 1 м", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября в Украине ожидается е потепление - днем до + 13 градусов. Однако в центральных, восточных и южных областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом. На западе сегодня днем ожидается до +6 +11 градусов, ночью температура воздуха составит +2 +7.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарпатыПогода