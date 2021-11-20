В Карпатах выпал метр снега

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпало до 1 метра снега. Температура снизилась до 5 градусов мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах наметы снега до 1 м", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 ноября в Украине ожидается е потепление - днем до + 13 градусов. Однако в центральных, восточных и южных областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом. На западе сегодня днем ожидается до +6 +11 градусов, ночью температура воздуха составит +2 +7.