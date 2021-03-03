Карантинні протести в Україні: мітингують три "червоні" області

Сьогодні на майдані Корольова, що у Житомирі, під стіни облдержадміністрації підприємці вийшли на мітинг. Люди вимагають дозволити їм працювати під час посиленого карантину з дотриманням всіх карантинних норм.

На акцію приїхали підприємці з Чуднова, Бердичева, Андрушівки.

Фото: протест у Житомирі (zhitomir.info) Також видання "Вікна" пише, що протестують і в Івано-Франківській області. Вимоги ті ж самі.

ЗМІ пише, що мер підтримує людей, каже, що повинні працювати базар і маленькі магазини. Готовий на засіданні виконкому прийняти відповідне рішення.