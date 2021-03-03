RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Карантинні протести в Україні: мітингують три "червоні" області

Автор: Анастасія Рокитна

У "червону" зону карантину потрапили Житомирська, Чернівецька та Івано-Франківська області. В цих регіонах підприємці піднялись на протести.

Про це повідомляє місцеве видання "Житомир.info".

Сьогодні на майдані Корольова, що у Житомирі, під стіни облдержадміністрації підприємці вийшли на мітинг. Люди вимагають дозволити їм працювати під час посиленого карантину з дотриманням всіх карантинних норм.

На акцію приїхали підприємці з Чуднова, Бердичева, Андрушівки.

Фото: протест у Житомирі (zhitomir.info)

Також видання "Вікна" пише, що протестують і в Івано-Франківській області. Вимоги ті ж самі.

ЗМІ пише, що мер підтримує людей, каже, що повинні працювати базар і маленькі магазини. Готовий на засіданні виконкому прийняти відповідне рішення.

Фото: протест в Івано-Франківську (vikna.if.ua)

В областях заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків. Також не дозволяється проведення масових заходів та відвідування освітніх установ.

Нагадаємо, протест влаштували і в Чернівецькій області. Сьогодні під стіни ОДА вийшли десятки людей.

Зазначимо, Денис Шмигаль заявив, що карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протестКарантин
Читайте також
Без поїздів і на суворому карантині. Яка ситуація в областях "червоної зони"
У Чернівцях підприємці вийшли під будівлю ОДА. Вимагають послабити карантин
Прогноз погоди