Карантинні протести в Україні: мітингують три "червоні" області

У "червону" зону карантину потрапили Житомирська, Чернівецька та Івано-Франківська області. В цих регіонах підприємці піднялись на протести.
Сьогодні на майдані Корольова, що у Житомирі, під стіни облдержадміністрації підприємці вийшли на мітинг. Люди вимагають дозволити їм працювати під час посиленого карантину з дотриманням всіх карантинних норм.
На акцію приїхали підприємці з Чуднова, Бердичева, Андрушівки.
Також видання "Вікна" пише, що протестують і в Івано-Франківській області. Вимоги ті ж самі.
ЗМІ пише, що мер підтримує людей, каже, що повинні працювати базар і маленькі магазини. Готовий на засіданні виконкому прийняти відповідне рішення.
В областях заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків. Також не дозволяється проведення масових заходів та відвідування освітніх установ.
Нагадаємо, протест влаштували і в Чернівецькій області. Сьогодні під стіни ОДА вийшли десятки людей.
Зазначимо, Денис Шмигаль заявив, що карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID.