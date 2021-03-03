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Карантинные протесты в Украине: митингуют три "красные" области

Автор: Анастасия Рокитна

В "красную" зону карантина попали Житомирская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. В этих регионах предприниматели поднялись на протесты.

Об этом сообщает местное издание "Житомир.info".

Сегодня на площади Королева, которая в Житомире, под стены облгосадминистрации предприниматели вышли на митинг. Люди требуют разрешить им работать во время усиленного карантина с соблюдением всех карантинных норм.

На акцию приехали предприниматели из Чуднова, Бердичева, Андрушевки.

Фото: протест в Житомире (zhitomir.info)

Также издания "Викна" пишет, что протестуют и в Ивано-Франковской области. Требования те же самые.

СМИ пишет, что мэр поддерживает людей, говорит, что должны работать базар и маленькие магазины. Готов на заседании исполкома принять соответствующее решение.

Фото: протест в Ивано-Франковске (vikna.if.ua)

В областях запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

Напомним, протест устроили и в Черновицкой области. Сегодня под стены ОГА вышли десятки людей.

Отметим, Денис Шмыгаль заявил, что карантин спас Украину от итальянского сценария развития COVID.

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