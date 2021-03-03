Карантинные протесты в Украине: митингуют три "красные" области

Сегодня на площади Королева, которая в Житомире, под стены облгосадминистрации предприниматели вышли на митинг. Люди требуют разрешить им работать во время усиленного карантина с соблюдением всех карантинных норм.

На акцию приехали предприниматели из Чуднова, Бердичева, Андрушевки.

Фото: протест в Житомире (zhitomir.info) Также издания "Викна" пишет, что протестуют и в Ивано-Франковской области. Требования те же самые.

СМИ пишет, что мэр поддерживает людей, говорит, что должны работать базар и маленькие магазины. Готов на заседании исполкома принять соответствующее решение.