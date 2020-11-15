Карантин вихідного дня: у Києві виявили ще понад 50 порушень

У Києві 15 листопада виявили ще 55 порушень карантину вихідного дня. За даними фактами складено адміністративні протоколи.

Про це йдеться в повідомленні Держспоживслужби Києва у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні мобільні групи перевірили понад 1 500 об'єктів.

"За результатами проведеного контролю складено 55 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 44-3 КпАП "Порушення правил карантину людей" за недотримання карантину", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що серед перевірених фітнес-центрів були клуби з ресторанами "Царський" і "5 Елемент", а також 20 клубів "Спортлайф". Всі вони сьогодні не працюють - були закриті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента України планують провести нараду з мерами українських міст у зв'язку з відмовою вводити карантин вихідного дня. За даними джерела, до наради хочуть залучити мерів міст, де карантин не дотримується. Точної дати наради поки немає, але вона може відбутися сьогодні-завтра.

Раніше РБК-Україна писало про те, як пройшов перший карантин вихідного дня.