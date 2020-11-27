В Ірані убили ймовірного засновника ядерної програми

Сьогодні, 27 листопада, в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Передбачається, що він був одним з творців іранської військової ядерної програми.

Про це пише AP з посиланням на іранські державні ЗМІ.

Повідомляється, що напад стався в Абсарді, невеликому містечку на схід від Тегерана. За словами свідків, спочатку стався вибух, після чого пролунали кулеметні черги. З місця нападу до лікарні відвезли Фахрізаде та його охоронців. Однак лікарям не вдалося їх врятувати.

Пізніше з'явилися фото з автомобілем Nissan, на якому пересувався вчений, з кульовими отворами в лобовому склі та калюжами крові на дорозі. Жодне з угрупувань не взяло відповідальність за вбивство, але всі іранські ЗМІ пов'язали його з Ізраїлем.

Фото: місце вбивства вченого (twitter.com/EnglishFars)

Фахрізаде очолював іранську програму "Амад" ("Надія"). Ізраїль і західні країни заявляли, що це була військова програма з вивчення можливості створення ядерної зброї в Ірані.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) стверджує, що Тегеран вів розробку ядерної зброї в рамках організованої програми "Амад" до кінця 2003 року. Крім того, Іран проводив моделювання ядерного вибухового пристрою до 2005 року між 2005 і 2009 роками.

Чому вбивство пов'язують з Ізраїлем

Саме Ізраїль раніше стверджував, що Мохсен Фахрізаде очолював військову ядерну програму Ірану до її скасування на початку 2000-х років. При цьому після вбивства вченого ізраїльська сторона відмовилася надати оперативний коментар.

AP відзначає, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху одного разу публічно назвав ім'я іранського вченого і сказав при цьому: "Запам'ятайте це ім'я". Це відбулося на презентації в 2018 році, в ході якої Нетаньяху представив викрадені з іранського ядерного матеріали архіву.

Реакція влади Ірану

На вбивство вже відреагував міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, виступивши зі звинуваченнями на адресу Ізраїлю.

"Терористи вбили сьогодні видатного іранського вченого. Це боягузтво, при серйозних вказівках на роль Ізраїлю, демонструє відчайдушну войовничість злочинців", - повідомив він у Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльську армію повідомили про можливий удар США по Ірану.

Це сталося після того, як The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп консультувався з приводу можливої атаки на ядерний об'єкт в Ірані.