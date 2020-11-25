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Ізраїльській армії повідомили про можливий удар США по Ірану, - Axios

Новость на русском → Тель-Авів, Середа 25 листопада 2020 16:17
Ізраїльській армії повідомили про можливий удар США по Ірану, - Axios Фото: армія Ізраїлю (facebook.com/tzahalonline)
Автор: РБК-Україна

Армія оборони Ізраїлю отримала урядову вказівку підготуватися до можливого військового удару США по Ірану. Передбачається, що американська сторона може зважитися на "удар" ще до того, як президент Дональд Трамп покине свій пост.

Про це пише видання Axios з посиланням на високопоставлених ізраїльських чиновників.

Також видання зазначає, що уряд Ізраїлю випустив відповідне розпорядження не через реальну загрозу на підставі розвідувальних даних. Мова йде про те, що чиновники очікують на "дуже чутливий період" до інавгурації Джо Байдена 20 січня.

Заходи, які вживатиме ЦАХАЛ, пов'язані з можливим ударом Ірану у відповідь по Ізраїлю безпосередньо або через сили, які знаходяться в Сирії, Секторі Газа та Лівані.

Нагадаємо, раніше The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що Трамп консультувався з приводу можливої атаки на ядерний об'єкт в Ірані. Нібито радники відговорили його від цього.

За даними видання, Трамп допустив такий варіант після того, як дізнався про зростання запасів збагаченого урану в цій країні. NYT зазначає, що президента США начебто переконали відмовитися від удару по Ірану і він розглядає варіанти з санкціями.

Зокрема, такі санкції мають обмежити майбутнього президента США Джо Байдена у поверненні до ядерної угоди з Іраном.

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