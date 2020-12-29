У Хорватії новий землетрус, частина столиці лишилась без світла

Сьогодні, 29 грудня, Хорватію сколихнув новий, потужніший землетрус. Силу поштовхів оцінюють у 6,2 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Vijesti.

Як повідомляється, землетрус стався близько 12:20 за місцевим часом і тривав понад 20 секунд. Його відчули на всій території Хорватії, однак поки не відомо, де саме був його епіцентр. Після основного поштовху зафіксували ще серію дрібніших.

Частина Загреба внаслідок поштовхів залишилась без світла. Багато людей наразі залишаються на вулицях.

Також газета Jutarnji list повідомила, що в хорватському місті Петриня через землетрус загинула дитина. Крім того, там пошкоджені місцева лікарня та дитячий садок.

Мер міста Даринко Думбович повідомляє, що зруйнована "практично половина міста".

Фото: землетрус (twitter com _antens)

"Ми витягуємо людей з автомобілів, не знаю, чи є загиблі чи постраждалі. Я чув, що і дитячий сад зруйнований, але, на щастя, там не було дітей", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні в центральній частині Хорватії стався сильний землетрус, у результаті у двох містах пошкоджено житлові будинки.

Також РБК-Україна писало, що на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи в провінції Елязиг відчувалися в декількох сусідніх регіонах.