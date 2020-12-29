В Хорватии новое мощное землетрясение, часть столицы осталась без света

Сегодня, 29 декабря, Хорватию всколыхнуло новое, более мощное землетрясение. Сила толчков оценивается в 6,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Vijesti.

Как сообщается, землетрясение произошло около 12:20 по местному времени и длилось более 20 секунд. Его ощутили на всей территории Хорватии, однако пока не известно, где именно был его эпицентр. После основного толчка зафиксировали еще серию более мелких.

Часть Загреба в результате толчков осталась без света. Много людей сейчас остаются на улицах.

Также газета Jutarnji list сообщила, что в хорватском городе Петриня из-за землетрясения погиб ребенок. Кроме того, там повреждены местная больница и детский сад.

Мэр города Даринко Думбович сообщает, что разрушена "практически половина города".

"Мы вытаскиваем людей из автомобилей, не знаю, есть ли погибшие или пострадавшие. Я слышал, что и детский сад разрушен, но, к счастью, там не было детей", - сказал он.

Фото: землетрясение (twitter com _antens)

Напомним, накануне в центральной части Хорватии произошло сильное землетрясение, в итоге в двух городах повреждены жилые дома.

Также РБК-Украина писало, что на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки в провинции Елязиг ощущались в нескольких соседних регионах.