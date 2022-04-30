На Харківщині служитель храму отримав підозру за виправдовування агресії РФ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури служитель храму отримав підозру за виправдовування війни РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу.
Чоловік із Харківщини отримав підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України. Максимальна санкція статті – позбавлення волі на строк до трьох років.
"За даними слідства, служитель храму у Дергачівському районі поширював у соціальній мережі матеріали, які виправдовують збройну агресію РФ", – ідеться в повідомленні.
Кримінальне провадження ведуть слідчі обласного управління СБУ. Правоохоронці також продовжують пошуки інших причетних до поширення в соцмережах проросійських матеріалів осіб.
До слова, російські окупанти викрали директора школи в захопленій Каховці.
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