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В Харьковской области служитель храма получил подозрение за оправдывание агрессии РФ

Автор: Антон Федорцив

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры служитель храма получил подозрение за оправдывание войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса.

Мужчина из Харьковской области получил подозрение по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии против Украины. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до трех лет.

"По данным следствия, служитель храма в Дергачевском районе распространял в социальной сети материалы, оправдывающие вооруженную агрессию РФ", – говорится в сообщении.

Уголовное производство ведут следователи областного управления СБУ. Правоохранители также продолжают поиски других причастных к распространению в соцсетях пророссийских материалов.

К слову, российские оккупанты похитили директора школы в захваченной Каховке.

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ХарьковГенеральная прокуратура УкраиныВойна России против Украины