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Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу

Автор: Вадим Добровольский

Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли в контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.

Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу. Це стало можливим завдяки незламності українського народу, відсутності підготовлених резервів армії РФ, деморалізації окупаційних військ і не в останню чергу через відхід підрозділів так званих ЛДНР.

Відзначається, що бойовики ЛДНР почали залишати підрозділи російської армії і повертаються по домівках.

Перемога за нами. Слава Україні!

Нагадавши, російські війська завдали ракетного удару по Білій Церкві.

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