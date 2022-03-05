Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу

Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли в контрнаступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.
Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу. Це стало можливим завдяки незламності українського народу, відсутності підготовлених резервів армії РФ, деморалізації окупаційних військ і не в останню чергу через відхід підрозділів так званих ЛДНР.
Відзначається, що бойовики ЛДНР почали залишати підрозділи російської армії і повертаються по домівках.
Перемога за нами. Слава Україні!
Нагадавши, російські війська завдали ракетного удару по Білій Церкві.
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