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Под Харьковом подразделения ВСУ перешли в контрнаступление

Автор: Вадим Добровольский

Под Харьковом подразделения ВСУ перешли в контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению. Это стало возможным благодаря несокрушимости украинского народа, отсутствию подготовленных резервов армии РФ, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за ухода подразделений так называемых ЛДНР.

Отмечается, что боевики ЛДНР начали покидать подразделения русской армии и возвращаются по домам.

Победа за нами. Слава Украине!

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Белой Церкви.

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