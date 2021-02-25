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У Харкові в районі заводу сталася серйозна пожежа

Новость на русском → Харків, Четвер 25 лютого 2021 17:49
У Харкові в районі заводу сталася серйозна пожежа Фото: пожежа у Харкові (кадр відео)
Автор: Дмитро Левицький

У Харкові сьогодні сталася серйозна пожежа. Очевидці говорять, що горить в районі протезного заводу на Великій Панасівській.

Про це пише місцеве видання 057 з посиланням на коментар ДСНС.

За попередніми даними, пожежа сталася за адресою Велика Панасівська, 106. На місце події вже прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як розповіли в ДСНС, горять склади. Площа пожежі становить близько 700 квадратних метрів. На місці працюють 10 відділень, які займаються ліквідацією пожежі.

Горит что-то в районе протезного завода на Большой Панасовской Харьков 25.02.2021

Posted by Харьков City on Thursday, February 25, 2021

Причини виникнення пожежі також поки що невідомі. Про жертв чи постраждалих інформації поки немає.

Кароч лютый пожар сейчас на Великій панасовской 106. Пожары на месте.

Posted by СолнцеЛикий Харьков on Thursday, February 25, 2021

Нагадаємо, сьогодні в Одесі горіла п'ятиповерхівка. В результаті пожежі загинули дві людини. Займання сталось у трикімнатній квартирі на другому поверсі житлового будинку.

Також РБК-Україна писало про серйозну пожежу в Києві на ДВРЗ. Ввечері вівторка у столиці горів дах триповерхової будівлі.

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