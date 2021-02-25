У Харкові в районі заводу сталася серйозна пожежа

У Харкові сьогодні сталася серйозна пожежа. Очевидці говорять, що горить в районі протезного заводу на Великій Панасівській.

Про це пише місцеве видання 057 з посиланням на коментар ДСНС.

Кароч лютый пожар сейчас на Великій панасовской 106. Пожары на месте.

Причини виникнення пожежі також поки що невідомі. Про жертв чи постраждалих інформації поки немає.

Горит что-то в районе протезного завода на Большой Панасовской Харьков 25.02.2021

Як розповіли в ДСНС, горять склади. Площа пожежі становить близько 700 квадратних метрів. На місці працюють 10 відділень, які займаються ліквідацією пожежі.

За попередніми даними, пожежа сталася за адресою Велика Панасівська, 106. На місце події вже прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі горіла п'ятиповерхівка. В результаті пожежі загинули дві людини. Займання сталось у трикімнатній квартирі на другому поверсі житлового будинку.

Також РБК-Україна писало про серйозну пожежу в Києві на ДВРЗ. Ввечері вівторка у столиці горів дах триповерхової будівлі.