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В Харькове в районе завода произошел серьезный пожар

Новина українською → Харьков, Четверг 25 февраля 2021 17:49
В Харькове в районе завода произошел серьезный пожар Фото: пожар в Харькове (кадр видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове сегодня произошел серьезный пожар. Очевидцы говорят, что горит в районе протезного завода на Большой Панасовской.

Об этом пишет местное издание 057 со ссылкой на комментарий ДСНС.

По предварительным данным, пожар произошел по адресу Большая Панасовская, 106. На место происшествия уже прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в ГСЧС, горят склады. Площадь пожара составляет около 700 квадратных метров. На месте работают 10 отделений, которые занимаются ликвидацией пожара.

Горит что-то в районе протезного завода на Большой Панасовской Харьков 25.02.2021

Posted by Харьков City on Thursday, February 25, 2021

Причины возникновения пожара пока неизвестны. О жертвах или пострадавших информации пока нет.

Кароч лютый пожар сейчас на Большой панасовской 106. Пожары на месте.

Posted by СолнцеЛикий Харьков on Thursday, February 25, 2021

Напомним, сегодня в Одессе горела пятиэтажка. В результате пожара погибли два человека. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на втором этаже жилого дома.

Также РБК-Украина писало о серьезном пожаре в Киеве на ДВРЗ. Вечером вторника в столице горела крыша трехэтажного здания.

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