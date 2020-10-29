Число жертв вибуху на газорозподільній станції під Харковом зросло до трьох осіб. Один з потерпілих - 61-річний чоловік - помер у лікарні.

Про це повідомляє місцеве видання "Редпост".

"У нього були опіки до 80% тіла та інші травми, в тому числі переломи. На даний момент двоє постраждалих знаходяться у реанімації. Один у політравмі, один в опіковому", - зазначено в повідомленні.

Крім того, в опіковому відділенні в стабільно важкому стані перебувають ще четверо постраждалих. Опіки тіла складають 20-50%, в тому числі дихальних шляхів, інші травми.

Також один потерпілий перебуває в травматології і ще один з гіпертонічним кризом - у відділенні терапії (кардіології).

Нагадаємо, вчора у зв'язку з вибухом на газорозподільній підстанції у Дергачівському районі Харківської області без газу залишилися 3,5 тисячі осіб.

Як писало РБК-Україна, близько 11:47 у Дергачівському районі області стався вибух на газорозподільній станції. У результаті загинули двоє людей, а дев'ять отримали поранення.

За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також повідомляв, що в результаті вибуху на газорозподільній підстанції виникла пожежа. Вона була ліквідована.