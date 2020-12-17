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У Харкові оголосили триденний траур за Кернесом

Автор: Анастасия Рокитна

У Харкові оголосили триденний траур за мером міста Геннадієм Кернесом, який помер через ускладнення від коронавірусу. Розпорядження про оголошення днів трауру підписав секретар міської ради Ігор Терехов.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

У ці дні буде приспущено державний прапор України та прапори міста на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях.

Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Нагадаємо, сьогодні вранці бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес помер, у нього зупинилося серце.

Зазначимо, функції мера виконуватиме секретар місцевої ради. В ОПОРІ повідомили, що виконуючий обов'язки мера не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після смерті міського голови звертається до парламенту з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Секретарем Харківської міської ради зараз є Ігор Терехов.

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