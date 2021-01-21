У Харкові горить будинок для літніх людей, щонайменше 15 жертв

У четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку літніх людей. В результаті інциденту загинули щонайменше 15 осіб.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Займання сталося на вулиці Нижня Гиївська, 150Б, на другому поверсі житлового будинку, попередньо переобладнаному під будинок літніх людей.

Площа пожежі становить 100 квадратних метрів.

На місці пожежі виявлено тіла 15 осіб, ще п'ять осіб постраждали.

До гасіння пожежі залучили 28 осіб особового складу та сім одиниць техніки.

Подія класифікується як надзвичайна ситуація державного рівня.

Оновлено: спочатку повідомлялося про 13 жертв, але через кілька хвилин у ДСНС оновили інформацію і повідомили про 15 жертв.

Нагадаємо, в Києві ввечері 17 січня сталася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Генерала Наумова, 25 у Святошинському районі. В результаті постраждали дві людини.

Крім того, в Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель. В результаті інциденту загинули дві людини.