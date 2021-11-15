На кордоні з Польщею чутно стрілянину: що відбувається

На кордоні з Польщею чутно стрілянину. Польська сторона заявила про чергову провокацію білоруських силовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення польських прикордонників.
"Більше провокацій білорусів. Звуки пострілів, напевно, із холостих патронів - це повсякденна реальність, з якою стикаються наші солдати та офіцери", - повідомили польські силовики.
Зазначимо, велика група біженців, намагаючись прорватися на КПП, влаштувала тисняву і знесла частину паркану на кордоні з Польщею.
Нагадаємо, прямо зараз мігранти вийшли до білоруського КПП на кордоні з Польщею.
Зазначимо, Дмитро Кулеба заявив, що Україна укріплює кордон з Білоруссю та координує свої дії з Польщею і Литвою.