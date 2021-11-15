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На границе с Польшей слышна стрельба: что происходит

Автор: Анастасия Рокитна

На границе с Польшей слышна стрельба. Польская сторона заявила об очередной провокации белорусских силовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение польских пограничников.

"Больше провокаций белорусов. Звуки выстрелов, наверное, из холостых патронов - это повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", - сообщили польские силовики.

Отметим, большая группа беженцев, пытаясь прорваться на КПП, устроила давку и снесла часть забора на границе с Польшей.

Напомним, прямо сейчас беженцы вышли к белорусскому КПП на границе с Польшей.

Отметим, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина укрепляет границу с Беларусью и координирует свои действия с Польшей и Литвой.

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