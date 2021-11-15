На границе с Польшей слышна стрельба: что происходит

На границе с Польшей слышна стрельба. Польская сторона заявила об очередной провокации белорусских силовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сообщение польских пограничников.

"Больше провокаций белорусов. Звуки выстрелов, наверное, из холостых патронов - это повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", - сообщили польские силовики.

Отметим, большая группа беженцев, пытаясь прорваться на КПП, устроила давку и снесла часть забора на границе с Польшей.