RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Голосіївського стрілка" відправили в СІЗО

Автор: Дмитро Левицький

Суд обрав запобіжний захід так званому "голосіївському стрілку". Мова про чоловіка, який днями влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

"Клопотання задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного. Ухвала може бути оскаржена", - заявила суддя.

Підозрюваного у пораненні поліцейського та цивільного арештували на 60 діб.

Нагадаємо, 7 липня в одній з багатоповерхівок Голосіївського району столиці чоловік забарикадувався у квартирі та відкрив стрілянину. Пострілом з рушниці через двері він поранив поліцейського та цивільного.

Для затримання стрілка довелося кликати спецназ. У поліції показали фото та відео проведення спецоперації в Голосіївському районі.

Як писало РБК-Україна, "голосіївському стрілку" повідомили про підозру у замаху на поліцейського.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиїварештГолосеевский районСудСтрільба