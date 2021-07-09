"Голосеевского стрелка" отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения так называемому "голосеевскому стрелку". Речь о мужчине, который на днях устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.
"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого. Постановление может быть обжаловано", - заявила судья.
Подозреваемого в ранении полицейского и гражданского арестовали на 60 суток.
Напомним, 7 июля в одной из многоэтажек Голосеевского района столицы мужчина забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу. Выстрелом из ружья через дверь он ранил полицейского и гражданского.
Для задержания стрелка пришлось звать спецназ. В полиции показали фото и видео спецоперации в Голосеевском районе.
Как писало РБК-Украина, "голосеевскому стрелку" сообщили о подозрении в покушении на полицейского.