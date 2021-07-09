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"Голосеевского стрелка" отправили в СИЗО

Автор: Дмитрий Левицкий

Суд избрал меру пресечения так называемому "голосеевскому стрелку". Речь о мужчине, который на днях устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого. Постановление может быть обжаловано", - заявила судья.

Подозреваемого в ранении полицейского и гражданского арестовали на 60 суток.

Напомним, 7 июля в одной из многоэтажек Голосеевского района столицы мужчина забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу. Выстрелом из ружья через дверь он ранил полицейского и гражданского.

Для задержания стрелка пришлось звать спецназ. В полиции показали фото и видео спецоперации в Голосеевском районе.

Как писало РБК-Украина, "голосеевскому стрелку" сообщили о подозрении в покушении на полицейского.

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КиеварестГолосеевский районСудСтрельба