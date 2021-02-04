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ФСБ Росії заявила про затримання українки в Криму

Автор: Анастасія Рокитна

Російські силовики затримали в Криму українку, яка нібито намагалася потрапити в Крим в обхід пункту пропуску. Її затримали в декількох сотнях метрів від автомобільного пункту пропуску "Армянськ".

Про це повідомила прес-служба Прикордонного управління ФСБ Росії, передає "Кримінформ".

Більше того, щодо затриманої відкрили кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 322 КК РФ (перетин державного кордону Російської Федерації без дійсних документів на право в'їзду в Російську Федерацію).

"Громадянка України затримана співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим при спробі незаконного перетину державного кордону в обхід пункту пропуску встановленого у бік Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Раніше український президент заявив, що паралельно з нормандським потрібно робити ще один формат переговорів. Зокрема, для обговорення питання Криму.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Росія не захопила б Крим, якби в той час, в 2014 році, президентом був він.

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