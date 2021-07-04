На Філіппінах розбився військовий літак з понад 80 пасажирами

На Філіппінах сьогодні вранці розбився літак Військово повітряних сил. На його борту перебували щонайменше 85 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT World та Associated Press.
За словами начальника Збройних сил Філіппін, військовий літак С-130, який перевозив військовослужбовців, розбився на півдні країни через відсутність злітно-посадкової смуги.
Наразі відомо про порятунок 40 людей з палаючих уламків військового літака, що розбився під час спроби приземлення на острові Джоло.
"Рятувальники зараз на місці, ми молимося, щоб врятувати якомога більше життів", - сказав начальник штабу Збройних сил Філіппін Сириліто Собежан.
Водночас очільник армії не говорить, чи є жертви в результаті катастрофи, та яка саме кількість людей перебувала на борту С-130.