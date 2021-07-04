UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Филиппинах разбился военный самолет с более 80 пассажирами

Автор: Дмитрий Левицкий

На Филиппинах сегодня утром разбился самолет Военно воздушных сил. На его борту находились по меньшей мере 85 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT World и Associated Press.

По словам начальника Вооруженных сил Филиппин, военный самолет С-130, перевозивший военнослужащих, разбился на юге страны из-за отсутствия взлетно-посадочной полосы.

Известно о спасении 40 человек из горящих обломков военного самолета, разбившегося при попытке приземления на острове Джоло.

"Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти как можно больше жизней", - сказал начальник штаба Вооруженных сил Филиппин Сирилито Собежан.

В то же время глава армии не говорит, есть ли жертвы в результате катастрофы, и какое именно количество людей находилось на борту С-130.

Читайте РБК-Украина в Google News
авиакатастрофаФилиппиныСамолет