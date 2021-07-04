На Филиппинах разбился военный самолет с более 80 пассажирами

По словам начальника Вооруженных сил Филиппин, военный самолет С-130, перевозивший военнослужащих, разбился на юге страны из-за отсутствия взлетно-посадочной полосы.

Известно о спасении 40 человек из горящих обломков военного самолета, разбившегося при попытке приземления на острове Джоло.

"Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти как можно больше жизней", - сказал начальник штаба Вооруженных сил Филиппин Сирилито Собежан.

В то же время глава армии не говорит, есть ли жертвы в результате катастрофы, и какое именно количество людей находилось на борту С-130.