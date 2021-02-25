"Це мій наказ": Пашинян звернувся до військових на тлі ситуації у Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в ході мітингу своїх прихильників віддав наказ солдатам, офіцерам і генералам Збройних сил. Він наказав військовим "займатися своєю справою".

За його словами, ніхто не може наважитися порушити його наказ.

"В якості обраного народом представника Вірменії, прем'єр-міністра Вірменії мій наказ всім солдатам, офіцерам, генералам ВС: панове, займайтеся своєю справою, охороною кордонів та територіальної цілісності Вірменії", - заявив він.

Зазначимо, Генштаб ЗС Вірменії зажадав відставки уряду і прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, звинувативши його в невмінні приймати адекватні рішення в даній кризовій і критичній для вірменського народу ситуації.

Після цього Пашинян заявив, що прийняв рішення звільнити голову Генштабу Оніка Гаспаряна. Він заявив, що назве причину такого кроку з боку Генштабу на Площі Республіки, куди запросив сьогодні своїх прихильників.