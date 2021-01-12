ЄС має приділяти Україні підвищену увагу щодо COVID-вакцин, - Зеленський

Європейський союз має приділяти Україні підвищену увагу в питанні закупівлі вакцини від COVID. Як і іншим країнам-учасницям ініціативи "Східне партнерство".

Про це на спільному брифінгу з президентом Молдови Майєю Санду заявив український лідер Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні сторони обговорили питання отримання вакцини, оскільки на сьогодні для всіх країн "Східного партнерства" принципово отримати її.

"Вважаю, що країнам "Східного партнерства" має приділятися підвищена увага країнами Європейського союзу у питаннях спільних процедур закупівлі та постачання вакцин", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль направив Європейській комісії лист з проханням допомогти з поставками вакцини від COVID.

Зазначимо, президент Румунії Клаус Йоханніс пообіцяв надати Молдові партію вакцини від COVID з того обсягу, який отримує в рамках Євросоюзу. На сьогодні мова йде про 200 тисяч доз. Також він заявив, що Бухарест направить своїх фахівців для допомоги молдавським лікарям.