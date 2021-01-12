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Регулятор ЄС отримав заявку на реєстрацію вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Вівторок 12 січня 2021 10:23
Регулятор ЄС отримав заявку на реєстрацію вакцини AstraZeneca Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Рішення про використання вакцини буде прийматися в прискореному режимі.

Про це повідомила прес-служба європейського регулятора.

Очікується, що дозвіл на використання вакцини AstraZeneca в Європейському союзі може бути видано до 29 січня.

"Такий короткий термін для оцінки можливий тільки тому, що EMA вже перевірило деякі дані про вакцину в ході огляду. На цьому етапі EMA оцінило дані лабораторних досліджень, дані щодо якості вакцини та деякі докази безпеки та ефективності на основі об'єднаного аналізу проміжних клінічних даних з чотирьох тривають клінічні випробування у Великобританії, Бразилії і Південній Африці", - повідомили в ЕМА.

Нагадаємо, в кінці грудня в ЄС відмовилися рекомендувати вакцину AstraZeneca до використання в європейських країнах. Тоді в Євросоюзі запросили більше даних про якість вакцини.

Першою в світі вакцину проти коронавірусу AstraZeneca схвалили у Великобританії. Її визнали одночасно безпечної та ефективної.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці грудня компанія AstraZeneca максимально підвищила ефективність своєї вакцини, яка тепер перевищує 90%.

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