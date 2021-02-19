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У Єгипті в ДТП потрапив автобус з українськими туристами, є постраждалі

Автор: Ігор Литвиненко

В Єгипті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса. Серед пасажирів були громадяни України, як мінімум, троє з них постраждали.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Twitter.

Аварія сталася в п'ятницю, 19 лютого, на трасі Шарм-ель-Шейх-Каїр.

"Туристичний автобус потрапив у ДТП. Відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані. Консули посольства України в Єгипті взаємодіють з місцевими властями для надання консульської допомоги українським і з'ясування всіх обставин аварії", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, на початку року в Словаччині сталося масштабне ДТП за участю 20 транспортних засобів. В ньому постраждали п'ять українських громадян.

Також РБК-Україна писало, що в січні у Російській Федерації перекинувся автобус з українцями. За даними російських ЗМІ, всього в салоні були 15 осіб, більшість з них мешканці окупованих районів Донецької області. Пізніше стало відомо, що один з постраждалих в аварії був у вкрай важкому стані.

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