В Египте в ДТП попал автобус с украинскими туристами, есть пострадавшие

В Египте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. Среди пассажиров были граждане Украины, как минимум трое из них пострадали.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter .

"Туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших граждан Украины. Они госпитализированы. Консулы посольства Украины в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии", - сообщили в МИД.

Напомним, в начале года в Словакии произошло масштабное ДТП с участием 20 транспортных средств. В нем пострадали пять украинских граждан.

Также РБК-Украина писало, что в январе в Российской Федерации перевернулся автобус с украинцами. По данным российских СМИ, всего в салоне были 15 человек, большинство из них жители оккупированных районов Донецкой области. Позже стало известно, что один из пострадавших в аварии был в крайне тяжелом состоянии.