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Двох українців видали США за підозрою у відмиванні грошей. Хто вони

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні стало відомо про те, що Чехія видала Сполученим Штатам двох громадян України, яких підозрюють у відмиванні грошей. Цими українцями виявилися 39-річний Віктор Воронцов та 40-річна Злата Ханська-Мужук.

Про це повідомив Мін'юст США.

За даними американського Мін'юсту, українці входили до міжнародної мережі, яка допомагала відмивати гроші кібер-злочинцям. Як йдеться в обвинувальному висновку, Мужук та Воронцов вели незаконну діяльність протягом 2017 року, відмивши за цей період 500 тисяч доларів.

Українців арештували 6 лютого 2020 року в Чехії за запитом влади США. Після арешту в них виявили важливі докази. Федеральне бюро розслідувань США отримало Мужук та Воронцова 3 березня 2021 року, їх доставили літаком з Праги в Даллас.

Зазначається, що Мужук та Воронцов вже постали перед судом США в північному окрузі Техасу та заявили про свою невинуватість за висунутими звинуваченнями. Станом на сьогодні українські громадяни перебувають під вартою в США.

Нагадаємо, про екстрадицію українців в США сьогодні повідомили чеські ЗМІ. Однак спочатку не було інформації, про кого саме йде мова.

Додамо, в лютому українські правоохоронці викрили в Києві міжнародну хакерську банду. Кіберзлочинці вчиняли атаки на європейські та американські компанії.

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