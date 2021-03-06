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Двух украинцев выдали США по подозрению в отмывании денег. Кто они

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня стало известно о том, что Чехия выдала Соединенным Штатам двух граждан Украины, которых подозревают в отмывании денег. Этими украинцами оказались 39-летний Виктор Воронцов и 40-летняя Злата Ханска-Мужук.

Об этом сообщил Минюст США.

По данным американского Минюста, украинцы входили в международную сеть, которая помогала отмывать деньги кибер-преступникам. Как говорится в обвинительном заключении, Мужук и Воронцов вели незаконную деятельность в течение 2017 года, отмыв за этот период 500 тысяч долларов.

Украинцев арестовали 6 февраля 2020 года в Чехии по запросу властей США. После ареста в них обнаружили важные улики. Федеральное бюро расследований США получило Мужук и Воронцова 3 марта 2021 года, их доставили самолетом из Праги в Даллас.

Отмечается, что Мужук и Воронцов уже предстали перед судом США в северном округе Техаса и заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По состоянию на сегодня украинские граждане находятся под стражей в США.

Напомним, об экстрадиции украинцев в США сегодня сообщили чешские СМИ. Однако изначально не было информации, о ком именно идет речь.

Добавим, в феврале украинские правоохранители разоблачили в Киеве международную хакерскую банду. Киберпреступники совершали атаки на европейские и американские компании.

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