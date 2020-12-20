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У двох областях ліжка для хворих COVID-19 заповнені більш ніж на 50%

Новость на русском → Україна, Неділя 20 грудня 2020 10:48
У двох областях ліжка для хворих COVID-19 заповнені більш ніж на 50% Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 50% у двох областях. В середньому по країні заповнені 40% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш завантаженими є лікарні у Миколаївській (64,5%) та Одеській областях (50,8%). У Києві ліжка заповнені на 48%.

Всього в Україні ввели вже 64 079 лікарняних ліжок для COVID-19.

Також в країні продовжує зростати показник захворюваності COVID-19. Станом на 19 грудня в Україні цей показник складає 396,9 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Києві (696,2), Черкаській (667,5) і Запорізькій (635,8) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 8 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків в Одеській області, Києві, Запорізької області.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бачить сенсу у витрачанні коштів на будівництво мобільних госпіталів. Зараз в Україні вистачає лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

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